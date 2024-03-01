Мир 01 марта 2024, 02:37 Украинский полковник пожаловался на критическую нехватку оружия Полковник ВСУ Селезнев признал плачевное положение Украины из-за нехватки оружия РИА «Новости»

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Украина впала в отчаяние из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, которая скоро займет новые территории. Таким выводом бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев поделился в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

По словам офицера, речь обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР. Российская армия смогла заставить ВСУ перейти в стратегическую оборону. Однако и возможность обороняться сейчас полностью зависит от соотношения ресурсов, и здесь Украина явно проигрывает.

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«Мы сейчас находимся в отчаянии, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия и военной техники», — отметил Селезнев.

На этой неделе ВС России взяли под свой контроль населенные пункты Победу, Ласточкино, Северное и Петровское. Военный аналитик Константин Сивков в беседе «360» отметил, что освобождение Авдеевки открыло для российских военных дорогу к административным границам ДНР.