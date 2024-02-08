08 февраля 2024, 18:42
Украинский полк полиции спецназначения отказался идти на фронт
Полк полиции спецназа расформировали на Украине из-за отказа идти на фронт
В Днепропетровске расформировали полк специального назначения Национальной полиции Украины из-за отказа идти на фронт. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич на странице ведомства в соцсети.
«То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач», — подчеркнул он.
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Фацевич отметил, что речь идет о единичном случае неповиновения полка. Всех без исключения сотрудников расформированного подразделения переведут в штурмовую бригаду «Ярость». Спецназовцев, которые в будущем откажутся идти в штурмовики, уволят. Кроме того, им выдадут повестки.
Ранее Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Также депутаты одобрили продолжение мобилизации.
Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении правил мобилизации. За это решение выступили 329 депутатов.
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