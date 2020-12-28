Украинский политолог заявил об отсутствии опасности возобновления проекта «Новороссия»
«В последнее время появились разные высказывания людей, не принадлежащих к лагерю критиков национализма. Москаль точно к ним не принадлежит», — рассказал политолог.
По мнению националистов, потеря части страны, Новороссии, — это опасность.
«Это связано с вступлением в силу антироссийский абсурдных законов об использовании языка. В том числе в сфере обслуживания. А также просто беспредел националистов, которые оказываются безнаказанными и чувствуют себя хозяевами положения именно как силовая составляющая», — объяснил эксперт.
Как отметил Погребинский, министр образования Украины ранее высказался, что «силовое давление» на язык может привести к обратному эффекту.
«Это как-то отражает настроение в кругах. Я бы даже сказал, скорее, людей, которые готовы ориентироваться на тренды. То есть на конформистов. Мол, то, что происходит, — это уже слишком. Поэтому вы имейте в виду, что по-прежнему есть всякого рода опасности. Я, например, не считаю, что уже ситуация достигла такой точки, когда есть опасность возобновления проекта „Новороссия“. Но она движется в эту сторону. Пока я не вижу какой-то прямой опасности», — заключил собеседник «360».
Геннадий Москаль сообщил, что в проект входили Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области Украины. Более того, он отметил, что до сих пор читает сообщения Генштаба Украины, где якобы фиксируются перемещения российских войск по территории Крыма.