Мир 13 января 2024, 21:23 Украинский политолог заявил о желании Зеленского помириться с Россией Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о перемирии с Россией, но не может РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость мирного соглашения с Россией, однако не может сейчас этого сделать. Об этом заявил политолог из Украины Дмитрий Корнейчук на YouTube-канале «Да, это так».

Bloomberg ранее сообщил, что американская сторона потребовала от Украины четкого плана ведения боевых действий. По данным журналистов, американцы призвали предоставить его в ближайшие недели.

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По словам Корнейчука, это сделали для видимости, будто глава Штатов Джо Байден не заставляет Украину заморозить конфликт. Людям хотят показать, что прекращение боев должна захотеть сама украинская сторона. При этом остались невербальные сигналы, указывающие на необходимость начала переговоров.

«Мы же видим эти сигналы. Они идут от [главкома ВСУ Валерия] Залужного, от [главы ГУР МО Кирилла] Буданова, потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо. Он говорит завуалированно», — заявил Корнейчук.

Ранее немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг заявил, что украинские бойцы истратили свои резервы, которые бы позволили начать новое наступление. По ее словам, из-за этого ВСУ приходится оставаться в обороне.