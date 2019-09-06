Украинский политолог заявил, что Запад устал от Украины

Михаил Погребинский выступил в эфире телеканала «112 Украина». Он рассказал о беседе со своим коллегой, который вернулся с международной конференции, проходившей в США. На мероприятии поднимались вопросы положения дел и безопасности Европы, Китая и многих других стран. Однако положение дел на Украине не обсуждали.

Украинский политолог объяснил, что мировое сообщество устало от Киева, а также не считает Незалежную центром мировой политики. По его словам, Запад считает, что на Украине отсутствует «близкое решение на завтра».

«И вообще, она существует в контексте таком, как, к примеру, африканская Руанда, хотя в прошлом году на этой самой конференции была даже отдельная студия, где обсуждались проблемы украинско-российских отношений. Сегодня этого уже нет», — подчеркнул Погребинский.

По мнению эксперта, это говорит о том, что Украине необходимо начать вести диалог с ДНР, ЛНР и Москвой для завершения гражданской войны.