Украинский политолог согласился с обвинениями Кивы в адрес команды Зеленского

Кива заявил в эфире телеканала NewsOne, что действующий президент Украины и его команда «разоряют и уничтожают» нацию. По его словам, Зеленскому попросту не хватает опыта.

«Пока мы рассказываем про „агрессию России“, мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам», — заявил оппозиционер.

Александр Дудчак согласился со словами депутата и отметил, что так на Украине думают многие. Однако отметил, что «прозрение» запоздало на несколько лет.

Депутат предрек конец Украины. Во всем будет виноват Зеленский Подробнее

«Он говорит о том, что и так у людей в головах. Не все это произносят, но такая позиция — распространенная и справедливая. Меня удивляют эти прозрения, которые выдают представители нынешней и предыдущей власти. Что это вдруг они сейчас об этом заговорили? Все это делалось пять с половиной лет после госпереворота. Раньше надо было прозревать, а сейчас это просто уже дорога по накатанной, с которой Украине свернуть уже будет сложно», — заявил политолог.

Дудчак также отметил, что Кива сам причастен к сложившемуся положению в стране.

«Кива тоже не в стороне стоял от этого процесса и помогал направить Украину в том направлении, куда она и продолжает идти. Но сейчас он делает вид, что не при чем. Обвинять кого-то в том, к чему сам приложил значительные усилия, не очень корректно», — подчеркнул эксперт.