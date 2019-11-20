  • Украинский политолог согласился с обвинениями Кивы в адрес команды Зеленского

    20 ноября 2019, 15:11

    Ирина Нагайникова

    Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявления депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о «разорении и уничтожении» нации, сообщило ИА НСН.

    Кива заявил в эфире телеканала NewsOne, что действующий президент Украины и его команда «разоряют и уничтожают» нацию. По его словам, Зеленскому попросту не хватает опыта.

    «Пока мы рассказываем про „агрессию России“, мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам», — заявил оппозиционер.

    Александр Дудчак согласился со словами депутата и отметил, что так на Украине думают многие. Однако отметил, что «прозрение» запоздало на несколько лет.

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    «Он говорит о том, что и так у людей в головах. Не все это произносят, но такая позиция — распространенная и справедливая. Меня удивляют эти прозрения, которые выдают представители нынешней и предыдущей власти. Что это вдруг они сейчас об этом заговорили? Все это делалось пять с половиной лет после госпереворота. Раньше надо было прозревать, а сейчас это просто уже дорога по накатанной, с которой Украине свернуть уже будет сложно», — заявил политолог.

    Дудчак также отметил, что Кива сам причастен к сложившемуся положению в стране.

    «Кива тоже не в стороне стоял от этого процесса и помогал направить Украину в том направлении, куда она и продолжает идти. Но сейчас он делает вид, что не при чем. Обвинять кого-то в том, к чему сам приложил значительные усилия, не очень корректно», — подчеркнул эксперт.