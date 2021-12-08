Украинский политолог Семченко оценил итоги переговоров Путина и Байдена

Встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена никак не отразится на Украине. Таким мнением поделился украинский политолог Александр Семченко. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист подчеркнул, что угроза Украине со стороны России являлась выдуманной. По его словам, такая информация была распространена украинскими и британскими политиками.

«Безопасности Украины и так ничего не угрожало. А в виртуальной реальности, в которой все жили последние полтора месяца, итог такой, что Россия не нападает, все хорошо, мир во всем мире, а Байдена можно выдвигать на Нобелевскую премию мира», — пояснил политолог.