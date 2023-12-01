01 декабря 2023, 09:15
Украинский политолог рассказал, почему ВСУ не будут идти на Крым
Политолог Карасев: ВСУ не станут идти на Крым по приказу политиков
Вооруженные силы Украины не смогут взять Крым даже по приказу властей страны. Такое мнение выразил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
По его мнению, у военных есть два варианта. Либо они скажут, что дойдут до НАТО, реформируют армию по стандартам и подготовят оборону на случай готовящегося наступления со стороны России, либо политики прикажут ВСУ идти на Крым. В случае последнего им придется готовить военный план.
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«Но [главком ВСУ Валерий] Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберет молодых людей. Их просто тогда возьмут и уничтожат», — сказал Карасев.
Украинские политики не решатся наступать на Крым. Как отметил политолог, президенту России Владимиру Путину нужны не территории, а нейтралитет Украины и отсутствие угроз со стороны республики под руководством НАТО.
Американский сенатор-республиканец Рэндал Пол заявил, что Украина уже не получит контроль над Крымом. По его мнению, полуостров не вернется в состав республики.
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