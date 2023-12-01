Мир 01 декабря 2023, 09:15 Украинский политолог рассказал, почему ВСУ не будут идти на Крым Политолог Карасев: ВСУ не станут идти на Крым по приказу политиков Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Вооруженные силы Украины не смогут взять Крым даже по приказу властей страны. Такое мнение выразил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его мнению, у военных есть два варианта. Либо они скажут, что дойдут до НАТО, реформируют армию по стандартам и подготовят оборону на случай готовящегося наступления со стороны России, либо политики прикажут ВСУ идти на Крым. В случае последнего им придется готовить военный план.

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«Но [главком ВСУ Валерий] Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберет молодых людей. Их просто тогда возьмут и уничтожат», — сказал Карасев.

Украинские политики не решатся наступать на Крым. Как отметил политолог, президенту России Владимиру Путину нужны не территории, а нейтралитет Украины и отсутствие угроз со стороны республики под руководством НАТО.

Американский сенатор-республиканец Рэндал Пол заявил, что Украина уже не получит контроль над Крымом. По его мнению, полуостров не вернется в состав республики.