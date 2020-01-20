    20 января 2020, 17:17

    Украинский политолог прокомментировал возможную отставку Зеленского

    Анастасия Кременчугская

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил израильскому изданию, что ему пришлось бы уйти в отставку, если бы его обвинили в «подлинной коррупции». НСН пообщалась с Олегом Соскиным, украинским политологом, бывшим советником президента Леонида Кучмы, чтобы узнать его мнение.

    Соскин считает, что Зеленский не просто так заговорил о возможной отставке. Политолог считает, что президент стал задумываться о своем положении, так как за семь месяцев правления произошло много неудач, а рейтинг понизился.

    Экс-советник Кучмы сказал, что Зеленский обещал одно, а делает другое. Говорил, например, о развитии предпринимательства, а занимается фактически геноцидом по продаже земли, по ограничению бизнеса и другого.

    Политолог высказался по поводу термина «подлинная коррупция».

    «То есть получается, что есть и неподлинная коррупция. Это эвфемизм. Он опять врет», — заявил Соскин в беседе с НСН.

    Политолог считает, что президент играет на опережение, так как знает, что против него есть компромат. Возможно, речь идет об отмывании денег.