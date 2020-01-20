Украинский политолог прокомментировал возможную отставку Зеленского

Соскин считает, что Зеленский не просто так заговорил о возможной отставке. Политолог считает, что президент стал задумываться о своем положении, так как за семь месяцев правления произошло много неудач, а рейтинг понизился.

Экс-советник Кучмы сказал, что Зеленский обещал одно, а делает другое. Говорил, например, о развитии предпринимательства, а занимается фактически геноцидом по продаже земли, по ограничению бизнеса и другого.

Политолог высказался по поводу термина «подлинная коррупция».

«То есть получается, что есть и неподлинная коррупция. Это эвфемизм. Он опять врет», — заявил Соскин в беседе с НСН.

Политолог считает, что президент играет на опережение, так как знает, что против него есть компромат. Возможно, речь идет об отмывании денег.