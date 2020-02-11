Украинский политолог прокомментировал отставку главы офиса Зеленского
Константин Бондаренко, украинский политолог, прокомментировал сообщения, появившиеся в прессе о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об увольнении. Об этом написала газета «Взгляд».
Бондаренко заявил, что многие воспринимают данное заявление, как пиар-ход. Связаны такие предположения с тем, что Богдан неоднократно сам говорил о своей отставке.
«Многие обратили внимание на то, что его не взяли на встречу президента Украины с папой Римским Франциском в Ватикане. Вместо действующего главы офиса Зеленского Ватикан посещал Андрей Ермак. Его называют возможным преемником Богдана», — сказал политолог.
Эксперт сказал, что сейчас нет никаких подтверждений того, что Богдан действительно отправляется в отставку. А даже если это и произойдет, то ждать революционных изменений не стоит.