Украинский политолог прокомментировал отставку главы офиса Зеленского

Бондаренко заявил, что многие воспринимают данное заявление, как пиар-ход. Связаны такие предположения с тем, что Богдан неоднократно сам говорил о своей отставке.

«Многие обратили внимание на то, что его не взяли на встречу президента Украины с папой Римским Франциском в Ватикане. Вместо действующего главы офиса Зеленского Ватикан посещал Андрей Ермак. Его называют возможным преемником Богдана», — сказал политолог.

Эксперт сказал, что сейчас нет никаких подтверждений того, что Богдан действительно отправляется в отставку. А даже если это и произойдет, то ждать революционных изменений не стоит.