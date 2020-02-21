Украинский политолог признал, что все президенты страны разворовывали госимущество

Погребинский согласился со словами президента РФ Владимира Путина в интервью ТАСС о стремлениях украинских лидеров. Российский политик заявил, что прежние власти Украины заботились о том, чтобы «сохранить то, что награблено».

Политолог признал, что в «разграблении» приняли участие все президенты, начиная от Кравчука и заканчивая Порошенко. Он отметил, что Кравчук, в частности, разграбил черноморское пароходство.

«Что касается нынешнего [президента Украины Владимира Зеленского], пока не ясно. Но ему помог человек, относительно которого можно такое сказать, я имею в виду Коломойского. Он надеялся реализовать свои возможности», — заявил Погребинский.