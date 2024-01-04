Мир 04 января 2024, 13:54 Украинский политолог пришел в ужас от мыслей Зеленского Украинский политолог Дацюк: Зеленский разжигает вражду между ВСУ и тылом Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский собственной политикой начал сеять раздор между мирными жителями страны и военными. Об этом в эфире YouTube-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Сергей Дацюк.

«Зеленский в своем недавнем интервью дал понять, что злится не из-за отсутствия успехов на фронте или действий армии России, а из-за отстраненности соотечественников к самому процессу», — сказал он.

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Политолог отметил, что киевский режим не пытается построить в стране солидарное общество. По его мнению, такая политика приведет государство к катастрофе.

«Зеленский не задумывается, как построить солидарную экономику. Он сам стал причиной такого раскола: есть тыл, есть фронт. Между ними раскол, в котором процветают воровство и коррупция. Обычное расколотое и разделенное клановое общество», — добавил Дацюк.

Зеленский признался, что большая часть украинцев уже утратила чувство экзистенциальной угрозы. По его словам, каждый житель страны должен сделать выбор между исполнением долга и статусом беженца.