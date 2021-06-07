Украинский политолог предрек стране возвращение в Средневековье

За последние 30 лет численность населения Украины уменьшилась на треть из-за высокой смертности и миграции украинцев за рубеж. При этом страна стала «аграрной сверхдержавой» и полностью зависит от импорта технологий, заявил YоuТubе-каналу «Первый казацкий» директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Главное поражение страны последних семи лет — это стремительная деиндустриализиция», — считает эксперт.

Он отметил, что на каждую единицу украинской продукции приходится до 70% зарубежных составляющих.

«В любом килограмме зерна, литре масла, тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии, посевного материала, лекарств, средств роста и технологий», — сказал политолог.

«Если возникнет кризис, и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье», — отметил он.

Бортник добавил, что у страны нет запоминающихся международных брендов. А вместо притока рабочей силы на Украину едут «диссиденты из России и Белоруссии», которые с украинской территории «продолжают бороться со своими правительствами».

Это осложняет отношения Украины с соседями, подчеркнул политолог.