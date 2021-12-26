Украинский политолог перешел на русский при обсуждении пресс-конференции Путина

Украинский политолог Вадим Карасев перешел на русский язык во время обсуждения пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он призвал сменить власть в своей стране и серьезнее отнестись к «российской угрозе».

«Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас», — сказал Карасев в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что враг уже стоит у ворот, а украинская власть уехала до конца января. По словам политолога, руководство страны легкомысленно относится к «российской угрозе». Карасев подчеркнул, что на этот раз Россия точно не блефует. При этом он назвал свои слова подкидыванием дровишек.

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. На мероприятие пригласили 507 представителей российских и иностранных СМИ. Глава государства ответил более чем на 50 вопросов за три часа 55 минут. Он затронул как социальные вопросы, так и внешнеполитические темы, в том числе ситуацию на Украине.