Украинский политолог оценил встречу Зеленского и Меркель

Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник прокомментировал переговоры политиков. По его словам, Зеленский пытался идти ва-банк. Об этом сообщили «Дни.ру».

Бортник отметил, что украинский политик пытался шантажировать Меркель, однако сделать этого не получилось. Кроме того, политолог отметил, что Зеленский высказался о своей готовности сотрудничать с Турцией, Великобританией, Китаем.

«Политика [Зеленского] хаотична, инстинктивна», — отметил эксперт.

Бортник заявил, что встреча Меркель и Зеленского не дала результатов, несмотря на то, что украинский президент возлагал на нее большие надежды. По мнению политолога, холодность Меркель вызвана попытками Украины давить на Запад.