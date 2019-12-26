Украинский политолог оценил, сколько украинцев готовы отказаться от Донбасса и Крыма

«Сегодня социологи не рискуют напрямую задавать вопрос о том, нужно ли Украине официально отказаться от этих регионов. Потому что потом приходит СБУ и спрашивает: „Что это вы провоцируете изменения в составе Украины?“. Но по косвенным данным приблизительно 15% граждан поддерживают эту идею», — заявил Погребинский.

«Правда, уровень поддержки может зависеть от формулировки вопроса. Если спросить: „Вы согласны на уход Донбасса в состав России?“ — это поддержит менее 10%. Но если сказать, что наличие Донбасса в составе Украины осложнит движение в сторону ЕС и НАТО — тогда поддержка возрастет где-то до 20-25%», — уточнил политолог.

Он также отметил, что в политической среде ситуация обстоит иначе. Сторонники Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука, по его словам, вовсе не заинтересованы в возвращении Донбасса, «так как это приведет к увеличению числа избирателей, которые за них точно не проголосуют».