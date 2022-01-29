Украинский политолог обвинил Соединенные Штаты в подыгрывании России

Рекомендации Белого дома об отъезде из Украины дипломатическому персоналу, членам семей и просто рядовым американцам могут подпортить репутацию страны. С таким заявлением для украинского журнала «Новое время» выступил политолог Владимир Фесенко.

«Американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. А еще косвенно подыграли российской пропаганде», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что российская сторона якобы как-то может использовать этот факт для своих интересов. Как именно, Фесенко уточнять и раскрывать не стал. Лишь отметил, что на такие решения со стороны США мог повлиять «афганский синдром», когда американцы не очень успешно побывали на территории Кабула.

Ранее госдеп объявил о том, что с понедельника разрешил добровольно уезжать с Украины некоторым своим дипломатам, гражданам США также рекомендовали вылететь коммерческими рейсами. Такое предупреждение в ведомстве объяснили тем, что существуют риски ухудшения обстановки с безопасностью на Украине.