Украинский политолог обвинил Францию, Германию и Италию в удушении страны

Италия, Германия и Франция стремятся развести Украину. Такое мнение в своей статье на сайте «Главред» выразил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Загородний назвал сказками заявление немецкого посла на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска «Северного потока — 2». Политолог раскритиковал отказ ФРГ поставлять вооружение украинской стороне.

Эксперт отметил, что Германии ничего не мешает продавать оружие Венгрии, негласно поддерживающей Россию по многим темам. Кроме того, эта страна не скрывает территориальные претензии к Украине.

«Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару», — заявил Загородний.

По его мнению, Украине надо внимательнее присматриваться к советам Евросоюза и G7. Он считает, что Франция, Германия и Италия смотрят в сторону России.

«Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», — написал эксперт.

Загородний призвал украинские власти начать реально смотреть на мир и слушать меньше ерунды. В частности, требования Европейского Союза получить контроль над стратегическими предприятиями Украины. Политолог подчеркнул, что национальные интересы должны всегда быть в приоритете.