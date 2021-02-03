Украинский политолог не поверил в реальность импичмента Зеленского

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с «360» назвал решение начать процедуру импичмента Владимира Зеленского вполне логичным. По его мнению, сейчас понятно, что президент оказался негодным. Вот только перспектив у импичмента нет.

«Мне кажется, что вполне оно (решение запустить процедуру импичмента — прим. ред.) логичное. <…> То, что повод поговорить о том, что президент у нас как бы негодный, есть. Поэтому я считаю, что идея вполне рабочая», — поделился мнением Погребинский.

Собеседник отметил, что реализовать эту идею будет невозможно, но она будет иметь характер политического давления.

«Противники Зеленского есть по обе стороны противостояния — и справа, и слева, условно говоря. И со стороны Порошенко, и со стороны Медведчука», — отметил политолог и добавил, что даже вместе эти стороны не смогут ничего сделать, поскольку их меньшинство.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского после его решения закрыть несколько телеканалов.