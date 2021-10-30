Украинский политолог назвал войну в Донбассе неизбежной
Украинский политолог Головачев назвал войну в Донбассе неизбежной
Украина впервые использовала беспилотник Bayraktar в Донбассе. Теперь сторонам не удастся избежать возобновления полномасштабной войны, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
По словам политолога, после применения дрона дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ответных действия Донбасса и реакции на них. Украине придется решать, продолжать ли военным использовать беспилотники или же отказаться от них.
«Если не применять Bayraktar, то это вызовет шквал критики военного руководства, обвинение его в трусости и все такое. То есть будет огромный психологический проигрыш и разочарование в войсках», — написал Головачев в своей колонке для издания «Главред».
Он добавил, что Украине придется продолжить запускать дроны, но это переведет боевые действия на совершенно другой уровень. В этом случае последствия будет крайне трудно спрогнозировать.
«Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно. И, возможно, украинское руководство исходит именно из этой логики. Но тогда надо было применять сразу же боевые ракеты», — заявил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные запустили беспилотник в ответ. Он отметил, что страна для своей защиты использует все имеющееся вооружение.