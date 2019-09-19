Украинский политолог назвал Киев ужом на сковородке из-за позиции по Донбассу

Украина идет вразрез с «формулой Штайнмайера», которая подразумевает предоставление Донбассу особого статуса. При этом руководство страны не намерено выходить из Минских соглашений. Однако такая позиция состоит из внутренних противоречий.

«Даже американцы и то считают, что надо, чтобы выполнялись эти соглашения. Поэтому они (власти Незалежной — прим.) крутятся как уж на сковородке. Говорят, не можем предоставить особый статус, но в то же время и не отказываемся от Минских соглашений, что совершенно не сочетается», — отметил Погребенский.

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Сначала глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Киева прибегнуть к «формуле Штайнмайера», напомнил политолог. Причем сначала на временной, а затем и на постоянной основе. Однако на встрече контактной группы власти отказались документально закрепить эти соглашения.

Таким образом, Киев столкнулся с дилеммой, заявил Погребенский. Незалежная не хочет придерживаться своих обещаний и при этом пытается сохранить Минские соглашения, которые поддерживают Германия, Франция и США. Поэтому власти Украины продолжают «морочить голову» другим участникам переговорного процесса, написал «ПолитЭксперт».