Украинский политолог назвал главного преемника Зеленского

Он отметил, что Разумков кажется умным политиком с интеллектом, а его рейтинг лишь на четыре процента ниже рейтинга Зеленского. По словам Погребинского, словам спикера о том, что Рада обязана отражать интересы украинцев «дорогого стоит».

«Это очень решительное заявление. И это сильно характеризует его как лидера и руководителя», — заявил политолог.