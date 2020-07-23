Украинский политолог назвал главного преемника Зеленского
Михаил Погребинский, украинский политолог, глава Центра политисследований и конфликтологии, считает, что главным преемником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского является Дмитрий Разумков, спикер Рады. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежный телеканал.
Он отметил, что Разумков кажется умным политиком с интеллектом, а его рейтинг лишь на четыре процента ниже рейтинга Зеленского. По словам Погребинского, словам спикера о том, что Рада обязана отражать интересы украинцев «дорогого стоит».
«Это очень решительное заявление. И это сильно характеризует его как лидера и руководителя», — заявил политолог.