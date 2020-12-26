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    26 декабря 2020, 00:47

    Украинский политолог назвал бредом слова Зеленского о войне с Россией

    Анатолий Минкин

    Президент Украины Владимир Зеленский начал использовать риторику своего предшественника Петра Порошенко, рассуждая о возможной полномасштабной войне с Россией. Об этом в беседе с ИА НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
    Украинский политолог назвал бредом слова Зеленского о войне с Россией

    Он отметил, что заявления Зеленского — это пустая риторика, так как сама вероятность войны ничтожно мала.

    «Большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. По официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей, — отметил он.

    Охрименко отметил, что сейчас среди населения Украины мысли о войне уже прошли. Время, когда добровольцы уезжали в Донбасс для участия в боевых действиях на стороне украинских военных уже прошло.

    Политолог предположил, что Зеленский решил взять риторику Порошенко и пропиариться. «Я не знаю, зачем он это сделал, но для жителей Украины эта идея абсурдная по своей сути», — подчеркнул он.

    Он напомнил, что в 2014–2015 году на Украине действительно были различные добровольцы, которые ехали в Донбасс.

    «Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления — они, по-моему, просто бред», — подытожил политолог.

    Как напомнила «Газета.ru», Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что намерен мобилизовать все население Украины, если Россия нападет со стороны Крыма.