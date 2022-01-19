Украинский политолог Ковтун назвал актуальные проблемы Украины

Возвращение в страну Петра Порошенко — не самая серьезная проблема Украины, считает директор украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун. Мнением эксперта поделилось РИА ФАН.

Ковтун пояснил, что у Порошенко вряд ли есть шанс побороться за власть на Украине, поскольку он не имеет реальной поддержки оппозиции. Не поддерживают бывшего президента и извне.

«Любая власть ориентируется на действующих контрагентов, поэтому я не считаю, что Байдену выгоднее каким-то образом поддерживать Порошенко. Байден работает с действующей властью в Украине, и ни одного официального заявления ни от него, ни от представителя администрации США мы не услышали», — отметил эксперт.

Он рассказал, что на Украине есть более острые проблемы. В частности, это наращивание милитаризации и насильственная дерусификация, а также дискриминация русскоязычного населения страны.

«Я признаю существование этой проблемы, но такова государственная политика, направленная на украинизацию всей общественно-политической и культурной жизни страны», — заявил украинский политолог.