Украинский политолог Бортник заявил, что Зеленский не переизберется на второй срок без встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок без встречи с российским лидером Владимиром Путиным и нормализации отношений между двумя странами. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Боритник в эфире телеканала «Наш».

При этом эксперт считает, что если Зеленскому такие переговоры очень нужны, то для Путина они бессмысленны.

«Самая банальная причина — это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, „оживет“ немного для Владимира Александровича», — заявил Бортник.

Политолог объяснил, что для Зеленского эта встреча стратегически важна потому, что без нормализации отношений с РФ украинский лидер не сможет переизбраться на второй срок. По его словам, бывший президент страны Петр Порошенко пытался вновь занять кресло президента, но без переговоров с Россией у него это не получилось.

Бортник также выразил мнение, что Россия не контролирует Украину и не может продвинуть в стране своего кандидата. Однако в руках РФ находятся ключевые предохранители, которые влияют на ситуацию в стране.

Ранее МИД Украины заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства также готов встретиться с украинским лидером.