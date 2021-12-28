Украинский политолог Бортник заявил, что у США закончились рычаги давления на РФ

США и НАТО больше нечего противопоставить России в военном и экономическом плане, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Мнением эксперта поделилось «Утро.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению политолога, позиции США и Запада ослабли с приходом к власти в США Джо Байдена и уходом Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.

Он отметил, что мнения внутри НАТО по поводу предложений России по гарантиям безопасности разделились: некоторые страны с ними согласны, что создает кризис внутри Альянса.

«В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал», — уверен Бортник.