Мир 28 декабря 2023, 05:22 Украинский политик заявил о начале партизанского движения из-за закона о мобилизации Соскин: в украинских лесах появились партизаны, выступающие против мобилизации РИА «Новости»

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В украинских лесах появились партизан-анархисты из-за нового закона о мобилизации и военной службы в стране. Об этом заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов», — сказал он.

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По словам Соскина, речь идет уже о столкновениях внутри государства. Люди разделились на две стороны: одни готовы идти на службу, а другие считают происходящие события антиконституционными.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец заявил, что новый закон о мобилизации противоречит конституции страны. По его словам, в документе есть нормы, которые ограничивают права украинцев.

В Минфине Украины тоже высказались насчет будущих нововведений. Там считают, что мобилизация 500 тысяч человек будет серьезным вызовом для экономики государства. Внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен, правительство будет вынуждено искать дополнительный источник доходов.