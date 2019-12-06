Украинский политик восхитился преображением Крыма

Украинский политик поделился впечатлениями. Те, кто отдыхал в Крыму пять-семь лет назад, не узнают его, предположил Волга. Бывший депутат сравнил Крым со всесоюзной стройкой времен СССР, где постоянно что-то возводят.

«Впечатление, что по ночам выходят какие-то великаны и раскатывают дороги, как утюгом прошлись по полуострову», — рассказал Волга.

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Он не нашел в Крыму такой грязи, как в Киеве. Правда, продукты оказались дороже на 10-30%, чем на Украине. Но стоит помнить, что и зарплаты жителей полуострова значительно выше украинских.

«Пенсионеры живут как у Христа за пазухой. Средняя пенсия в три раза выше, чем на Украине», — отметил Волга.

Бывший депутат рады посчитал электроблокаду в Крыму незаметной. За пять лет в республике построили новые электростанции, и теперь уже полуостров делится энергией с материком из-за перепроизводства.

По мнению Волги, единственная сложность в Крыму — западные санкции. Из-за них нельзя пользоваться украинскими банковскими картами.

Политик заметил, что украинцы тайком приезжают на заработки в Крым. А вот крымчане, наоборот, не хотят возвращаться на бывшую родину.