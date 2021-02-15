Украинский политик спрогнозировал обострение ситуации в Донбассе

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что обострение обстановки в Донбассе неизбежно. По его мнению, это произойдет ближе к лету.

«Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что, может быть, этой весной, ближе к лету», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, Россия не добилась поставленных целей на востоке Украины. Советник украинской делегации добавил, что были слухи о том, что «президент и его команда сдадут все Кремлю». Однако с тех пор прошло полтора года и ничего этого не произошло.

После госпереворота на Украине в 2014 году часть Донецкой и Луганской областей заявила о своей независимости и образовании ДНР и ЛНР. Украина ведет боевые действия в этом регионе в попытке вернуть себе контроль за территориями. Киев обвинил Москву в отправке сил в Донбасс и участии в войне. Однако Кремль не раз отвергал подобные заявления.

Недавно президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Эти слова прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин.