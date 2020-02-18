Украинский политик прокомментировал позицию Верховной рады по «12 шагам»

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что «12 шагов» по Донбассу — это не план по урегулированию конфликта на Украине, а лишь снятие санкций с РФ.

«Что тут скажешь… Аферисты и есть аферисты. Ведь те „12 шагов“, которые были опубликованы, — абсолютно правильный документ. Просто по чьей-то инициативе, по чьей-то просьбе его сняли с сайта, чтобы не знали украинцы, что на самом деле происходит. Могу сказать, что интересантов очень много, чтобы исказить позицию Европы», — сказал Журавко.

Политик считает, что Европа заинтересована в снятии санкций против России. Так как она страдает больше, чем РФ.