Мир 20 января 2024, 23:37 Украинский политик предсказал отступление ВСУ Украинский политик Лапин: ВСУ отступят из-за отсутствия оборонительных позиций РИА «Новости»

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Отступление ВСУ вглубь украинской территории предсказал политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». По его мнению, это будет необходимо сделать для сокращения линии боевого соприкосновения.

Лапин прокомментировал переход украинской армии к оборонной стратегии. По его словам, стратегическая оборона предполагает подготовленные позиции, а у Украины их нет.

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«Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли», — пояснил Лапин.

Ранее немецкая газета Bild написала, что новую стратегию ВСУ можно назвать «контролируемым отступлением». По мнению журналистов, украинские военные сосредоточились на том, чтобы нанести максимальный урон российской армии.