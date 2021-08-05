Украинский политик предрек стране катастрофу из-за Зеленского

Очередное увеличение стоимости газа и электроэнергии станет настоящей катастрофой для украинцев. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Ежедневный рост цен буквально на все уже довел людей до нищеты. Однако власть считает, что тарифы можно повышать и дальше. Так, эксперты прогнозируют рост стоимости отопления уже осенью на 30-40%», — привели слова Бойко на сайте партии.

Политик отметил, что новый виток роста цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для жителей страны. Он призвал положить конец тарифному беспределу власти. Бойко предложил объявить мораторий на повышение стоимости и предоставить субсидии всем нуждающимся. Как утверждает сопредседатель партии, команда президента Украины Владимира Зеленского живет в какой-то параллельной реальности, где нет безработицы и бедности.

«Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», — заявил Бойко.

Политик добавил, что изменить ситуацию на Украине удастся только после полной смены действующей власти.