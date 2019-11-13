Украинский политик предрек изгнание правительства Зеленского из-за невыполненных обещаний

Предвыборные обещания Владимира Зеленского так и остались невыполненными. Из-за трех ошибок парламент Украины и ее правительство прекратят свою деятельность досрочно.

Такой прогноз дал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — сказал Спивак.

Политик заметил, что Зеленский так и не привлек к ответственности коррупционеров. Он также не добился возвращения украинцев из эмиграции. Кроме того, до сих пор не воплощен в жизнь принцип «закон един для всех».

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Неисполнение данных обещаний и приведет в итоге к тому, что парламент распустят, а правительство — изгонят из страны, подчеркнул Дмитрий Спивак.

По его мнению, осенью 2020-го или весной 2021 года на Украине пройдут досрочные выборы.

«Мне так представляется, где-то с весны-лета 2021-го года начнется новый этап развития нашего с вами государства», — заключил политик.