Украинский политик предложил поправки в языковое законодательство страны

Он рассказал, что в правящей партии «Слуга народа» нет какой-то официальной позиции по этому вопросу. Разумков уточнил, что во время предвыборной кампании сам он говорил на русском языке, но сейчас, будучи чиновником, обязан использовать государственный язык.

«На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек на русском, я стопроцентно перехожу на русский», — уточнил Разумков и добавил, что его инициатива должна объединить украинцев.

Ранее украинское агенство рассказало, что Украина использует информацию космических систем разных стран в рамках антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС). По данным агенства, разведывательные космические аппараты (КА) используются для решения целого ряда задач — для выявления военных объектов, слежки за деятельностью войск противника, планирования военных операций, информационного обеспечения деятельности вооруженных сил.