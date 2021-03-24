Украинский политик предложил отказаться от термина «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил отказаться от термина «Донбасс». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он отметил, что это ассоциируется с Россией. Кроме того, такого названия нет ни в одном официально документе.

«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — заключил он.