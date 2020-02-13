Украинский политик предложил крымчанам платить за поставки воды

Камельчук отметил, что нельзя блокировать полуостров и лишать его воды. Он напомнил, что Киев хочет вернуть Крым. Политик также уточнил, что «там живут украинцы» и есть «плодородные земли».

«Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню», — заявил Карамельчук.

Депутат посоветовал подписать контракт по поставкам воды с Россией. По его мнению, стоимость воды должна совпадать с ценой на газ для Украины.

Ранее в профильном комитете Верховной рады заявили, что поставки воды в Крым невозможны, пока он не вернется в состав Украины.