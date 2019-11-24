Украинский политик посоветовал Киеву забыть про Крым и Донбасс

Он резко раскритиковал государственный переворот в 2014 году, который в Киеве именуют «революцией достоинства». По мнению чиновника, после Майдана Киев ходит по Европе без штанов и попрошайничает.

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста», — заявил бывший депутат.

Причем Киев называет «сепаратистами» украинцев, обратив внимание Балицкий.

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Политик уверен, что ни Крым, ни Донбасс не окажутся вновь в составе Украины. Это он понял после регулярного общения с выходцами из ЛНР и ДНР в Крыму.

«Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — отметил Балицкий.

Бывший депутат Рады объяснил, зачем нужны переговоры в минском формате. В первую очередь — для оттягивания времени, но главное — для установления мира. Политик поддерживает эти действия, он выступает за отвод войск и прекращение убийств. А про утраченные территории он рекомендует забыть и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.