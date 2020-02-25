Украинский политик поддержал сына Порошенко, который спел вместе с Фейсом

Политик прокомментировал выступление молодого человека на сцене с рэпером — он вышел на сцену во время концерта в Лондоне под крики «русские в Лондоне».

Мураев сказал, что большинство украинцев считают русских братским народом и «весьма возможно, что у Петра Алексеевича совершенно адекватный и нормальный сын».

«И я думаю, для него [Петра Порошенко] скоро наступит [уголовная] ответственность за тысячи жизней, за разбитую инфраструктуру, за разворованный бюджет и за разрушенную страну», — подытожил политик.