Украинский политик поддержал сына Порошенко, который спел вместе с Фейсом
Украинский политик Евгений Мураев сказал, что сын экс-президента страны Петра Порошенко — адекватный человек, в отличие от отца. Об этом сообщило РИА ФАН.
Политик прокомментировал выступление молодого человека на сцене с рэпером — он вышел на сцену во время концерта в Лондоне под крики «русские в Лондоне».
Мураев сказал, что большинство украинцев считают русских братским народом и «весьма возможно, что у Петра Алексеевича совершенно адекватный и нормальный сын».
«И я думаю, для него [Петра Порошенко] скоро наступит [уголовная] ответственность за тысячи жизней, за разбитую инфраструктуру, за разворованный бюджет и за разрушенную страну», — подытожил политик.