Украинский политик обвинил нового премьер-министра в государственной измене

Своим мнением Береза поделился на странице в Fасеbооk. Причиной его решения стало высказывание Шмыгаля в эфире местного телеканала. Премьер согласился с предложением возобновить подачу воды в Крым.

«Он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?», — поинтересовался Береза.

Политик разозлился из-за идеи подать воду для жителей полуострова, «а не для оккупантов».

«Он постанову примет о запрете употребления воды оккупантами в Крыму?!», — отметил экс-лидер организации.

Журналистка Юлия Витязева на личной странице в Twitter уточнила, что «Шмыгаль стал украинским премьером чуть больше суток назад, но его уже обвиняют в госизмене».

«Причина — подача воды в Крым, которую он поддержал, чем и возбудил всю бандеровскую кунсткамеру, которая уже который год зубами вцепилась в два вентиля. В газовый и водяной. Идиоты», — написала она.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.