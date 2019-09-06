Украинский политик объяснил, почему Зеленский не примет приглашение в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить полуостров и спросить у местных жителей, хотят ли они вернуться в состав Украины. Политик и экс-депутат Владимир Олейник пояснил «360», почему лидер страны вряд ли примет это предложение.

«Он боится встречи с людьми, которые зададут много нелестных вопросов. <…> Приглашение хорошее, но оно не будет реализовано», — заявил собеседник.

Аксенов предложил Зеленскому посетить Крым Подробнее

Олейник перечислил неудобные вопросы, которые Зеленскому могут задать в Крыму. Среди них вопрос о национальном герое Украины Степане Бандере, а также вопросы об окончании конфликта в Донбассе и судьбе русского языка на территории Украины.

«Приезжая в Россию, надо иметь в виду договорные отношения, а не возвращение Крыма силой, если Крым не хочет», — добавил политик.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» позвал Зеленского в регион для общения с людьми, чтобы «услышать и принять, что они говорят».

Аксенов также напомнил, что у главы Украинского государства есть недвижимость в Ялте.