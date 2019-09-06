  • Украинский политик объяснил, почему Зеленский не примет приглашение в Крым

    06 сентября 2019, 16:36

    Андрей Иванов, Екатерина Андронова

    Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить полуостров и спросить у местных жителей, хотят ли они вернуться в состав Украины. Политик и экс-депутат Владимир Олейник пояснил «360», почему лидер страны вряд ли примет это предложение.
    Украинский политик объяснил, почему Зеленский не примет приглашение в Крым

    «Он боится встречи с людьми, которые зададут много нелестных вопросов. <…> Приглашение хорошее, но оно не будет реализовано», — заявил собеседник.

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    Олейник перечислил неудобные вопросы, которые Зеленскому могут задать в Крыму. Среди них вопрос о национальном герое Украины Степане Бандере, а также вопросы об окончании конфликта в Донбассе и судьбе русского языка на территории Украины.

    «Приезжая в Россию, надо иметь в виду договорные отношения, а не возвращение Крыма силой, если Крым не хочет», — добавил политик.

    Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» позвал Зеленского в регион для общения с людьми, чтобы «услышать и принять, что они говорят».

    Аксенов также напомнил, что у главы Украинского государства есть недвижимость в Ялте.