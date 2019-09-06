Украинский политик объяснил, почему Зеленский не примет приглашение в Крым
«Он боится встречи с людьми, которые зададут много нелестных вопросов. <…> Приглашение хорошее, но оно не будет реализовано», — заявил собеседник.
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Олейник перечислил неудобные вопросы, которые Зеленскому могут задать в Крыму. Среди них вопрос о национальном герое Украины Степане Бандере, а также вопросы об окончании конфликта в Донбассе и судьбе русского языка на территории Украины.
«Приезжая в Россию, надо иметь в виду договорные отношения, а не возвращение Крыма силой, если Крым не хочет», — добавил политик.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» позвал Зеленского в регион для общения с людьми, чтобы «услышать и принять, что они говорят».
Аксенов также напомнил, что у главы Украинского государства есть недвижимость в Ялте.