Украинский политик назвал возможные причины отставки Авакова

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в городе Харьков Андрей Лесик рассказал о политических перспективах бывшего главы украинского МВД Арсена Авакова, который подал в отставку. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Тут еще шутят, возможно, он станет кандидатом в мэры города Харькова. <…>. Но я в это не совсем верю, потому что менять министерское кресло на работу мэра, не думаю. Плюс не думаю, что его харьковчане поддержали бы», — предположил Лесик.

Он заметил, что решение Авакова покинуть свой пост было неожиданным, поскольку он возглавлял ведомство семь лет и устраивал людей, которые управляли страной. Лесик объяснил решение министра «кадровой рокировкой», связанной с возможным «сливом» или «разменом» президента Украины Владимира Зеленского.