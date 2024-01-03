Мир 03 января 2024, 05:59 Украинский политик назвал действующих чиновников «недоумками» Соскин: прошлый год показал, что Украине не победить Россию РИА «Новости»

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Прошедший год наглядно продемонстрировал, что Украина не в силах победить Россию. Украинская армия не выиграет на поле боя, и с каждым днем это становится все более наглядно, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Нынешняя власть в нынешних условиях победить [президента России Владимира] Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна», — отметил Соскин.

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Он грубо охарактеризовал действующие власти Украины, назвав их «болванами и недоумками». Соскин обвинил украинских политиков в гибели простых украинцев.

Тот факт, что Украине не победить Россию, признали и в Европе. Немецкий журналист Юлиан Репке уверен — у Германии ракеты закончатся быстрее, чем у РФ. Так он прокомментировал призыв министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об увеличении поставок ПВО на Украину.

Наличие проблем в украинской армии признают и офицеры страны. Например, командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ раскритиковал воздушные силы за недостаточную поддержку сухопутных войск.