Украинский политик назвал «аферой века» цены на российский газ

Глава молодежного крыла партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По его словам, Киев должен платить за газ в несколько раз меньше.

Как он заявил в эфире телеканала NewsOne, на Украине цена на газ составляет примерно 9,8 гривны. Однако Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из РФ со скидкой 25%. В таком случае газ должен был бы стоить 3,8 гривны.

Марчевский отметил, что Киев сейчас покупает газ «через какие-то прокладки». По его словам, из Украины газ гонят в Словакию, оттуда «по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену».

«Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — считает политик.

Он выразил мнение, что сейчас Украина платит в три раз дороже. Хотя реальная цена — та, о которой говорил Медведчук, а не установленная украинскими властями.

Недавно глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционного платформы — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что Украина совершила ошибку, отказавшись от предлагаемых Россией кредитов.