Мир 22 апреля 2024, 14:45 Украинский пограничник бросил автомат под деревом и сбежал в Молдавию «Страна.ua»: в Одесской области пограничник во время дежурства сбежал в Молдавию РИА «Новости»

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На Украине пограничник во время суточного дежурства переоделся в гражданское, бросил оружие и сбежал в Молдавию. Его брат рассказал об этом в соцсетях, находясь на передовой, сообщило издание «Страна.ua».

«Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120-е ракеты. Я на передке продержусь», — заявил он.

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Пограничник служил в Одесской области. Он заступил на очередной суточный наряд в селе Серпневое в Тарутинском районе. Во время патрулирования мужчина переоделся в гражданское, бросил форму и автомат рядом с напарником, который уснул под деревом, и сбежал.

Другой украинец переплыл реку Днепр на надувном матрасе и скрылся в Белоруссии. Суд изъял у него «средство передвижения» и оштрафовал на 11,5 тысячи рублей. Нарушитель на заседание не явился, о его дальнейшей судьбе ничего не известно. «Известия» сообщили, что ежедневно не менее 10 жителей Украины пытались сбежать за границу от мобилизации.