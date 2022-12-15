Мир 15 декабря 2022, 18:34 Украинский подарок взорвался в полиции Польши В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок, полученный комендантом на Украине РИА «Новости»

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Два человека пострадали после взрыва в штаб-квартире полиции Польши. Взорвался подарок, который польскому главкому вручили несколько дней назад на Украине. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МВД страны.

Глава МВД посетил Украину 11–12 декабря. Там он встретился с руководителями местной полиции и представителями службы по ЧС, которые и вручили опасный подарок.

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Взрыв произошел 14 декабря в помещении рядом с кабинетом коменданта.

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«В результате взрыва комендант получил легкие ранения. Сейчас он находится в госпитале под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.

Второй пострадавший — гражданский сотрудник управления полиции. Госпитализация ему не потребовалась.

Что это был за подарок и какое вещество взорвалось, полицейские не разъяснили. Теперь Польша требует от украинских властей разъяснений.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал бегство в Польшу единственным шансом на спасение для президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, украинскому лидеру не на что рассчитывать, ВСУ не смогут одолеть Россию.