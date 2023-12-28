Мир 28 декабря 2023, 19:35 Украинский переговорщик заявил о желании Путина в Стамбуле достичь мира с Киевом Бывший замглавы МИД Украины Чалый: в Стамбуле Путин хотел достичь мира РИА «Новости»

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Экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый признался, что в 2022 году в Турции во время переговоров сторонам удалось прийти к определенному компромиссу. Страны были близки к мирному урегулированию конфликта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией», — сказал он.

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Чалый уточнил, что в конце апреля страны были близки к завершению конфликта. Однако мирное урегулирование по неизвестным Чалову причинам отложили. В итоге достигнутые договоренности сорвались.

«Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», — подчеркнул экс-замглавы МИД Украины.