«Украинский патриот» объяснил отказ уезжать из Крыма страхом потерять пенсию

Пожилой житель Крыма признался, что мечтает переехать на Украину. Главное, что останавливает мужчину, — денежный вопрос. Он боится не выжить на пенсию, которую ему предоставят в стране.

Пенсионер рассказал о своих страхах и желаниях в эфире украинского телеканала «Наш», запись которого опубликована на YouTube.

«Хотел бы переехать, но как я выживу на 1700 гривен?» — задался он вопросом. В пересчете на рубли это порядка 4,5 тысячи.

Мужчина пояснил, что в Крыму у него двухкомнатная квартира, где «днем и ночью» горит газовый котел. За отопление и свет платить приходится немного: пенсионер заявил, что на днях перечислил 700 и 300 рублей за эти услуги.

«Экономика — единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», — подчеркнул крымчанин, упомянув многократно выросшие тарифы на услуги ЖКХ после Майдана. Между тем себя лично он назвал «украинским патриотом».

В России, пояснил дозвонившийся в эфир, ему выплачивают минимальную пенсию — 9,5 тысячи рублей. Вместе с женой они живут на 20 тысяч. Из этой суммы на коммунальные услуги семейная пара тратит не более трех тысяч в месяц, и экономить супругам не приходится. Житель Крыма подчеркнул, что в упомянутую им сумму включена плата не только за газ и электроэнергию, но и за интернет и ремонт дома.

В разговоре с журналистами крымчанин заявил, что после возвращения в состав России полуостров «хорошо и здорово изменился». Пенсионер заметил, что везде отремонтировали инфраструктуру — дома, дороги, детские площадки и другие объекты.

В минувший понедельник в Крым через пограничный пункт пропуска хотел прорваться украинец. Мужчина пытался протаранить шлагбаум.