Украинский парламент запретил использовать символы Z и V

Украинские депутаты утвердили законопроект, в соответствии с которым использование символов Z и V запрещается. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте политической партии «Слуга народа».

«Запрещается какое-либо использование этой символики», — сказал соавтор законопроекта, председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Ранее символы запретили в Латвии, максимальный размер штрафа составит 3200 евро для юридических лиц и 4000 — для физических.

Страны Запада тоже ополчились на букву Z, в частности, в Германии ее размещение грозит уголовным преследованием.

Символы Z и V стали широко известны после начала специальной операции России на Украине. Ими российские солдаты отмечают военную технику. Целью спецоперации президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от неонацистов.