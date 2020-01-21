Украинский парламент намерен сократить число депутатских мест

По данным информагентства, украинский парламент может рассмотреть сокращение числа депутатов с 450 до 300 на ближайшей сессии. Она должна состояться 4 февраля.

Спикер Рады выразил сожаление, что Конституционный суд не утвердил законопроект, который лишает мандатов парламентариев, прогуливающих заседания Рады и отдающих голоса за своих коллег.

«Если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной раде», — обозначил Разумков.