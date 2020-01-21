    21 января 2020, 12:18

    Украинский парламент намерен сократить число депутатских мест

    Артур Блянихов

    Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал о возможном сокращении депутатских мест. Законодателя процитировало РИА ФАН.

    По данным информагентства, украинский парламент может рассмотреть сокращение числа депутатов с 450 до 300 на ближайшей сессии. Она должна состояться 4 февраля.

    Спикер Рады выразил сожаление, что Конституционный суд не утвердил законопроект, который лишает мандатов парламентариев, прогуливающих заседания Рады и отдающих голоса за своих коллег.

    «Если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной раде», — обозначил Разумков.