Украинский омбудсмен запросила данные о задержанных в Керчи подростках
Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой предоставить данные о подростках, задержанных в Крыму. Они готовили теракты в Керчи, сообщила «Газета.ru».
На своей странице в Facebook Денисова написала, что обратилась к российской коллеге. По ее словам, Украина не получила официальной информации о задержанных подростках. Украинский омбудсмен запросила анкетные данные подростков, основания задержания, а также процессуальный статус.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ предотвратила два теракта в образовательных учреждениях Керчи. Их готовили школьники 2003 и 2004 годов рождения.