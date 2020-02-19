Украинский омбудсмен запросила данные о задержанных в Керчи подростках

На своей странице в Facebook Денисова написала, что обратилась к российской коллеге. По ее словам, Украина не получила официальной информации о задержанных подростках. Украинский омбудсмен запросила анкетные данные подростков, основания задержания, а также процессуальный статус.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ предотвратила два теракта в образовательных учреждениях Керчи. Их готовили школьники 2003 и 2004 годов рождения.